Ue: Bonometti, ‘su Recovery non mi illudo, si facciano progetti concreti’ (2)

3 Dicembre 2020 12:38

(Adnkronos) – “Abbiamo davanti poco tempo e dobbiamo fare delle scelte decisive”, ha aggiunto Bonometti.

La diagnosi di Confindustria Lombardia sull’Italia è che al momento “c’è un’incapacità della politica di prendere decisioni chiare, c’è una mancanza di competenze e latitanza di fronte alle responsabilità”. Aspetti che “hanno generato una paralisi e tutto è fermo in attesa di non si sa cosa”.

Ma il motore dell’economia, osserva “è l’industria e il manifatturiero, bisogna farla ripartire e la Lombardia ne è la locomotiva, non solo del Paese ma anche dell’Europa”.