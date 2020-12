Tutto pronto per la finale di Miss Italia 2020, la reggina Francesca Tiziana Russo: “Sono emozionatissima” [FOTO]

12 Dicembre 2020 15:50

Tutto pronto per la finale di Miss Italia 2020: la calabrese in concorso è Francesca Tiziana Russo, di Reggio, col titolo di Miss Calabria

Lunedì 14 dicembre, nella diretta streaming condotta da Alessandro Greco che andrà in onda alle 16:00 sui canali social di Miss Italia, verrà eletta Miss Italia 2020. La calabrese in concorso è Francesca Tiziana Russo, di Reggio, col titolo di Miss Calabria; eletta nella splendida cornice dell’Anfiteatro dei Ruderi di Cirella. La nuova reginetta calabrese ha diciannove anni e ha da poco intrapreso gli studi in Economia e management dei beni culturali e dello spettacolo, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. “Diventare Miss Calabria è stata una sorpresa, sono emozionatissima, ma la soddisfazione più grande è stata vedere i miei genitori più felici di me” – commenta Francesca Tiziana Russo – “Spero di rappresentare la mia regione al meglio perché lo merita tanto, soprattutto dopo le brutte situazioni che si sono verificate nell’ultimo periodo. Sono carica, pronta a divertirmi e a dare il meglio di me nella finale”. Quest’anno non ci sarà il televoto, e la nuova Miss Italia sarà scelta da una commissione tecnica formata, tra gli altri, dall’attore Paolo Conticini e da Miss Italia ‘99 Manila Nazzaro, selezionata dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani; inoltre, tutte le miss indosseranno abiti semplici ma preziosi, un omaggio alla moda, anziché i tradizionali costumi da bagno. Le miss non avranno più addosso il numero di gara, scandito per tanti anni dai conduttori, ma solo la fascia con il nome della regione che ciascuna rappresenta. Questa volta Miss Italia riformula la sua immagine tradizionale adattandosi al periodo, privandosi dei classici canoni di spettacolo e intrattenimento, fatti non più di passerelle, ma di un colloquio con la giuria, con in particolare riflessioni delle miss sull’attuale periodo che stiamo vivendo; volendo così dare un segnale di incoraggiamento a tutti coloro che hanno combattuto e stanno combattendo il virus. Un’elezione di Miss Italia ispirata alla fiducia, allestito come un casting particolare, espressione della voglia delle persone di rialzarsi e reagire, continuando a celebrare la bellezza laddove la pandemia non è riuscita a oscurarla. Grande l’entusiasmo degli agenti regionali della manifestazione, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della CarliFashionAgency, da sei anni consecutivi esclusivisti per Miss Italia Calabria. “Siamo orgogliosi di tutte le nostre aspiranti miss che hanno partecipato al concorso in questo difficile momento.” – dichiarano – “Auguriamo a Francesca di realizzare i propri sogni. Ci teniamo a ringraziare in primis tutto il nostro staff e la nostra patron Patrizia Mirigliani, che nonostante il periodo della pandemia sia stato molto difficile e ci abbia messi a dura prova, lo abbiamo affrontato con passione e dedizione riuscendo ad eleggere la nostra Miss Calabria, e fra qualche ora Miss Italia. Quest’anno sarà una finale particolare e ci auspichiamo” – concludono – “che stavolta a diventare la più bella d’Italia sia proprio una calabrese…è il nostro sogno”. La finale nazionale si terrà a Roma, nello Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale. Appuntamento, quindi, al 14 dicembre con l’inno alla bellezza.