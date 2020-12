Truffa all’ospedale di Cosenza: arrestati dirigenti e funzionari di società di pulizie, sequestro per oltre 3 milioni [VIDEO]

21 Dicembre 2020 06:58

Cosenza: 4 arresti e sequestro per 3 milioni per truffa aggravata ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture

In corso di esecuzione un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cosenza, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro, fra funzionari e dirigenti, della società, aggiudicataria dell’appalto delle pulizie e dei relativi servizi integrativi dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed un sequestro preventivo per equivalente, nei confronti anche di un ulteriore indagato, per un importo complessivo di 3.092.416,04 Euro, per i reati di “truffa aggravata ai danni dello Stato” e “frode in pubbliche forniture”.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 di oggi 21 dicembre 2020 presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Cosenza, Dr. Mario Spagnuolo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Col. Piero Sutera, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Danilo Nastasi, dei Comandanti dei Reparti operanti.