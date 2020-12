Tragico incidente in Calabria nel giorno di Natale: morto un 19enne

25 Dicembre 2020 21:36

Il giovane ha perso il controllo della sua auto ed è finito sotto il viadotto della SS 18, nel tratto cosentino tra Diamante e Belvedere

Tragico incidente in provincia di Cosenza nel giorno di Natale. Un ragazzo di 19 anni di Castrolibero ha perso il controllo della sua autovettura ed è finito sotto il viadotto della SS 18, nel tratto tra Diamante e Belvedere, a poche decine di metri dalla “Vecchia Fattoria”. Il ragazzo è balzato fuori dalla vettura, nell’impatto è morto sul colpo. Era alla guida della sua Opel corsa e per cause ancora in fase di accertamento non è riuscito più a controllare l’auto, uscendo fuori strada, volando giù dal viadotto. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, intervenuti prontamente assieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.