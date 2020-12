5 Dicembre 2020 17:02

Il grosso tornado si è abbattuto pochi minuti fa sulla locride

Un tornado si è abbattuto pochi minuti fa sulla locride, in provincia di Reggio Calabria. La tromba marina s’è formata al largo di Siderno per poi abbattersi sulla costa tra Roccella e Caulonia, dove al momento sta piovendo in modo imponente e questo è solo l’inizio della forte ondata di maltempo che tra stasera e domani colpirà tutta la Calabria.