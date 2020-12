The Best FIFA Awards 2020 – Lewandowski batte Ronaldo e Messi, è il migliore dell’anno: tutti i premi

17 Dicembre 2020 20:48

The Best FIFA Awards 2020, Robert Lewandowski miglior calciatore dell’anno: battuti Cristiano Ronaldo e Messi. Ecco tutti i premi

Si è svolta quest’oggi a Zurigo la cerimonia del The Best FIFA Awards 2020, la quinta edizione della premiazione che celebra i migliori protagonisti del mondo del pallone,al maschile e al femminile, che si sono distinti in stagione. Vista l’assenza del Pallone d’Oro, che quest’anno France Football ha deciso di non assegnare a causa delle limitazioni dovute al Coronavirus che hanno ‘falsato’ il giudizio su alcuni campionati, il premio The Best FIFA 2020 ha assunto maggior valore ed è probabilmente andato a premiare gli stessi giocatori che avrebbero trionfato anche nella cerimonia tanto ambita da ogni calciatore.

A tal proposito, Robert Lewandowski è stato eletto miglior calciatore dell’anno: il bomber polacco che ha trascinato il Bayern Monaco a suon di gol alla conquista di tutti i trofei stagionali, ha battuto la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Al femminile è stata premiata Lucy Bronze, calciatrice che nel 2020 ha giocato nel Lione ed è poi passata al Manchester City. Migliori portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco) e Sarah Bouhaddi (Lione). I migliori allenatori sono stati Jurgen Klopp (Liverpool) e Sarina Wiegman (Olanda femminile). Il premio Puskas per il miglior gol è andato invece ad Heung-Min Son del Tottenham.

The Best FIFA Awards 2020, tutti i premi:

Miglior calciatore (uomini)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco, Polonia)

Miglior calciatrice

Lucy Bronze (Lione-Manchester City WFC, Inghilterra)

Miglior portiere (donne)

Sarah Bouhaddi (Lione)

Miglior portiere (uomini)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Puskas award (premio miglior gol)

Heung-Min Son (Tottenham-Burnley, Premier League)

Miglior allenatore/allenatrice (donne)

Sarina Wiegman (nazionale olandese)

Miglior allenatore (uomini)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Top XI femminile

Endler; Bronze, Renard, Bright; Heath, Boquete (Milan), Bonansea (Juventus), Rapinoe; Cascarino, Miedema, Harder

Top XI maschile

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara; Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo (Juventus)