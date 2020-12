Forte terremoto in Calabria, paura nella Piana di Gioia Tauro [DATI E MAPPE]

2 Dicembre 2020 19:28

La scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nella Piana di Gioia Tauro

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita pochi minuti fa in Calabria. Il sisma è stato di magnitudo 3.6 alle ore 19:19 a 11.8 chilometri di profondità e ha avuto epicentro a Dinami in provincia di Vibo Valentia.

La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro e in Provincia di Reggio Calabria e anche a Cosenza.