Tennis, Roger Federer salta gli Australian Open: non è ancora al top, tornerà a febbraio

28 Dicembre 2020 00:55

Roger Federer dà forfait dagli Australian Open: lo svizzero non ha ancora recuperato dall’operazione al ginocchio e tornerà a febbraio

La notizia era già nell’aria da molto tempo, adesso è diventata realtà. Gli Australian Open perdono una delle stelle più luminose del tabellone maschile, Roger Federer ha dichiarato forfait dal primo Slam del 2021. Il campione svizzero, già nelle scorse settimane, si era detto non ancora sicuro di giocare in Australia per l’inizio del nuovo anno a causa della sua condizione fisica ancora precaria. La conferma della rinuncia è arrivata dal manager Tony Godsik ad Associated Press: “Roger ha fatto grandi progressi negli ultimi due mesi, tuttavia, dopo essersi consultato col suo team, ha deciso che la migliore decisione per lui sia di tornare alle competizioni dopo l’Australian Open“.