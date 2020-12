Svolta Catania, Joe Tacopina è il nuovo proprietario del club! Cessione prevista dopo il 9 gennaio

30 Dicembre 2020 11:12

L’imprenditore americano Joe Tacopina, ex patron di Bologna e Venezia, è il nuovo proprietario del Catania: col nuovo anno closing e ufficialità

Un passo importante per la storia del Catania. Nelle ultime ore, infatti, il club etneo è passato nelle mani di Joe Tacopina. A dare l’annuncio sui social l’avvocato Giovanni Ferraù, tra i soci di SIGI: “Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti – si legge – SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania.Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!”.

In seguito a lunghi mesi di trattative, e in mezzo a tutto il trambusto che ha coinvolto il mondo intero, i siciliani ritrovano un’altra figura “forte” al timone della società dopo i tantissimi anni – di successi prima e difficoltà poi – con Pulvirenti. L’imprenditore americano, ex patron di Bologna e Venezia, ha come primo obiettivo proprio quello di riportare i colori rossoblu ai fasti del passato recente.