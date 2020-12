SuperEnalotto, festa in Calabria per la terza volta: realizzato un 5 da 20 mila euro

14 Dicembre 2020 16:00

SuperEnalotto, la schedina vincente è stata convalidata a Cosenza

La Calabria fa festa per la terza volta a dicembre grazie al SuperEnalotto. Nell’ultima estrazione in programma, quella di sabato 12 dicembre, è stato realizzato nella regione un “5” da 19.699,53 euro. La schedina vincente è stata convalidata a Cosenza nel Sali e Tabacchi di Gervasi Mario in via Popilia 178C. La rincorsa al “6”, invece, ricomincia con il concorso di domani quando il Jackpot varrà 76,8 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.