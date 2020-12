Ancora un suicidio nelle Forze dell’Ordine, poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

14 Dicembre 2020 21:05

Milano, riprendono i suicidi nella polizia di stato. De Lieto: “tavoli tecnici e mega riunioni non hanno dato il risultato sperato. Necessario una nuova strategia per debellare il virus suicida”

Se qualcuno ha pensato che si era fermato il “virus suicida” nella Polizia di Stato si è sbagliato! Oggi pomeriggio dopo le ore 16.00 circa è stata diramata la notizia del suicidio di un poliziotto di 42 anni all’interno della Questura di Milano. Il Poliziotto Assistente Capo, si sarebbe tolto la vita con l’arma di ordinanza all’interno del garage. Il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO. Antonio de Lieto ha dichiarato: “Il LI.SI.PO. tutto si unisce all’immenso dolore della famiglia del poliziotto che si è tolto la vita. Purtroppo amaramente siamo costretti a registrare che il “virus suicida” nella Polizia di Stato ha ripreso a mietere vittime. Il LI.SI.PO. ha sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operati di Polizia, in modo tale, da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che l’appartenente alla Polizia di Stato sta vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. Ad oggi a giudizio del LI.SI.PO. – ha concluso de Lieto – nulla è cambiato, ed il numero dei suicidi nelle file della Polizia di Stato sale sempre più in alto. Signor Ministro dell’Interno, Tavoli tecnici e mega riunioni, a giudizio del LI.SI.PO. non hanno dato il risultato sperato. Mamme, mogli e figli di tanti poliziotti piangono i propri cari che si sono suicidati E’ necessario voltare pagina ed attuare una nuova strategia finalizzata a debellare il “virus suicida” nella Polizia di Stato”.