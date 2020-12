27 Dicembre 2020 14:10

Una missione è stata effettuata a Stromboli per riparare i sensori che segnalano l’arrivo di una onda anomala

Sono stati riparati, nelle acque di Stromboli, i sensori che segnalano l’arrivo di uno tsunami che da qualche giorno non erano più funzionanti. I docenti Maurizio Ripepe e Giorgio Lacanna, del laboratorio di Geofisica sperimentale dell’Università di Firenze, di concerto con il Dipartimento di Protezione Civile, hanno raggiunto l’isola per la valutazione dei danni e per ripristinare il guasto.