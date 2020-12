Striscia la Notizia, scatto d’ira di Papu Gomez: lancia il Tapiro d’Oro contro Staffelli!

21 Dicembre 2020 17:21

Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Papu Gomez che la prende malissimo: l’argentino scaglia il premio contro l’inviato Staffelli

Papu Gomez ha perso le staffe. Il calciatore argentino si è reso protagonista di un brutto gesto che verrà trasmesso questa sera nel corso della puntata di Striscia la Notizia. Il famoso tg satirico della Meadiaset ha consegnato l’altrettanto famoso Tapiro d’Oro al trequartista nerazzurro a causa dei recenti dissapori con l’Atalanta che hanno portato Gasperini ad escluderlo dalla trasferta di Roma.

Papu Gomez l’ha presa davvero, come spiega Striscia la Notizia: “ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca. A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente ‘dribblate’ da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del Papu. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della Dea tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il ‘premio’ verso l’inviato“.