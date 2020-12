Strade sicure: avvicendamento in Calabria. Il 5° Reggimento Fanteria “Aosta” subentra al 24° Artiglieria “Peloritani”

2 Dicembre 2020 15:05

Si è svolto ieri, presso la Caserma “Florestano Pepe Edoardo Bettoja” di Catanzaro, sede del Comando Militare Esercito Calabria, l’avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”

Si è svolto ieri, presso la Caserma “Florestano Pepe Edoardo Bettoja” di Catanzaro, sede del Comando Militare Esercito Calabria, l’avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”. Nella circostanza, il 5° Reggimento Fanteria “Aosta”, comandato dal Colonnello Gianvito Tinelli, è subentrato al 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “Peloritani”, alla guida del Colonnello Salvatore Russo. Entrambe le Unità sono alle dipendenze della Brigata Meccanizzata “Aosta”.

Nelle province calabresi sono impiegati oltre 360 militari dell’Esercito che, nel corso dell’ultimo anno, hanno eseguito numerose attività di controllo del territorio in concorso alle Forze di Polizia, consentendo l’identificazione di circa 37.000 persone e il controllo di oltre 23.000 veicoli. L’output operativo fornito dai militari della Brigata “Aosta” si è concretizzato nell’identificazione, fermi e denunce di soggetti, interventi di soccorso a favore di cittadini in difficoltà, vigilanza di infrastrutture sensibili quali stazioni ferroviarie, aeroporti, tribunali, procure e centri di accoglienza. L’avvicendamento è stato ufficializzato con la presenza del Comandante delle Forze Operative Sud (COMFOP SUD), Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, collegato in videoconferenza, al quale è stato illustrato un briefing riepilogativo sulle attività condotte dal Raggruppamento. Nel suo intervento, il Generale Tota ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Colonnello Russo e per gli uomini e le donne alle sue dipendenze, ai quali ha riconosciuto gli elevati risultati ottenuti nel corso dell’Operazione. Contestualmente, ha formulato gli auguri di buon lavoro al Colonnello Tinelli.