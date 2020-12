Stoccarda, gol Wamangituka: aspetta gli avversari sulla linea per segnare, ammonito per antisportività [VIDEO]

7 Dicembre 2020 14:57

Werder Brema-Stoccarda, il gol di Wamangituka è irriverente: aspetta gli avversari sulla linea di porta per segnare, poi viene ammonito

Gol Wamangituka: l’attaccante ammonito per antisportività! – Silas Wamangituka è diventato, nell’ultima giornata di Bundesliga, il calciatore più chiacchierato del campionato tedesco. L’attaccante dello Stoccarda ha segnato una doppietta decisiva contro il Werder Brema, ma è il suo secondo gol ad aver fatto scalpore. Sfruttando una disattenzione della linea difensiva della squadra di casa, Wamangituka ha sottratto il pallone al portiere e si è involato in solitaria verso un semplice gol: l’attaccante congolese ha però perso tempo sulla linea, aspettando il ritorno del portiere Pavlenka per poi segnare prima che potesse prendere la sfera.

Un comportamento piuttosto antisportivo che gli è valso anche il cartellino giallo e qualche ramanzina da parte degli avversari (con Selke ha rischiato grosso!). L’allenatore dello Stoccarda, Pellegrino Matarazzo, a fine partita, ha però difeso il suo calciatore ai microfoni di Kicker: “è stato un risultato importante da parte nostra, il Werder non ci ha reso le cose facili, ma abbiamo resistito. Penso che la vittoria sia giusta. Chiunque conosca Silas Wamangituka sa che è un ragazzo molto timido. Ho pensato a quel gol che volesse giocare per guadagnare tempo, e me l’ha confermato dopo la partita. Ma posso anche capire la frustrazione del Werder”.