Squalificati Serie B, il giudice sportivo: Cosenza-Salernitana sub iudice, stop Folorunsho

1 Dicembre 2020 21:25

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare del weekend: una giornata al centrocampista della Reggina Folorunsho

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare del weekend. Folorunsho e Bjarnason, che hanno ricevuto il doppio giallo nelle gare contro Monza e Frosinone, saranno assenti in Reggina-Brescia di sabato. Il risultato di Cosenza-Salernitana, invece, non è stato omologato. Da verificare la situazione relativa al primo giallo a Ba – entrato in campo senza attendere l’uscita di Bruccini – che ha poi ricevuto il secondo tre minuti dopo finendo anzitempo la gara. Per il Cosenza, però, ammenda di 5 mila euro per aver operato i cambi in più dei tre intervalli. Di seguito le decisioni.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 Circolare n. 9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa all’Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BA Abou Malal (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BENEDETTI Simone (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BJARNASON Birkir (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

COSTA Andrea (Reggiana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FERNANDES Leandro (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

FIAMOZZI Riccardo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.