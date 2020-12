Squalifica Morata, stangata per lo spagnolo della Juventus: 2 giornate di stop, salta derby e Genoa

1 Dicembre 2020 16:41

Squalifica Morata, il giudice sportivo non fa sconti allo spagnolo: l’attaccante della Juventus fermato per due turni, salta il derby e il Genoa

Squalifica Morata: la decisione del giudice sportivo – “Era un rigore imbarazzante“, questa la frase che è costata ad Alvaro Morata il rosso diretto alla fine della partita Benevento-Juventus. Il direttore di gara non ha preso bene le reiterate proteste dell’attaccante spagnolo per un contatto in area nel ginale di partita, sul quale l’arbitro ha lasciato correre. Nel pomeriggio odierno è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha punito Alvaro Morata con due giornate di squalifca: l’attaccante arrivato in prestito dall’Atletico Madrid la scorsa estate salterà il derby contro il Torino e la partita contro il Genoa.