Squalifica Insigne, il Napoli tira un sospiro di sollievo: una giornata di stop e ammenda, maxi stangata per Barak

18 Dicembre 2020 16:06

Squalifica Insigne, solo un turno di stop e un’ammenda per il capitano del Napoli: 3 giornate invece ad Antonin Barak del Verona

Squalifica Insigne, il Napoli tira finalmente un sospiro di sollievo. Il “vai a cagare” urlato all’arbitro Massa in un momento di foga durante Inter-Napoli rischiava di costare carissimo al capitano azzurro che si è visto sventolare in faccia dal direttore di gara un cartellino rosso diretto. Insigne era punibile con 2 giornate di squalifica che gli avrebbero fatto saltare le partite contro Lazio e Torino, le ultime 2 del 2020 del Napoli. Il giudice sportivo ha invece optato per 1 giornata di squalifica ed un’ammenda di 10.000 euro. Le scuse offerte all’arbitro negli spogliatoi e la situazione, tutto sommato tranquilla, che ha fatto seguito ad un momento seppur concitato, hanno aiutato l’esterno del Napoli ad ottenere uno ‘sconto’ della pena. Mano pesante invece su Antonin Barak dell’Hellas Verona che dovrà saltare le prossime 3 giornate per il rosso rimediato contro la Sampdoria.