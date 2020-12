Spagna, la strana serata di Jorge Pulido: trova un telefono in campo, causa un rigore e viene espulso [FOTO]

19 Dicembre 2020 18:44

La strana serata di Jorge Pulido durante Atletico Bilbao-Huesca: il difensore trova un telefono in campo, causa un rigore e viene anche espulso

Nell’anticipo del venerdì della Liga, la gara fra Atletico Bilbao e Huesca, Jorge Pulido ha vissuto una delle serate più strane della sua carriera. Il difensore spagnolo è diventato virale sui social per aver trovato uno smartphone in campo, caduto a chissà chi. Il calciatore ha preso il telefono in mano e lo ha consegnato all’arbitro in un momento piuttosto comico. Il resto della sua partita ha avuto ben poco da far sorridere però: sul finale di gara Jorge Pulido ha rimediato il secondo giallo per aver causato un calcio di rigore ed è stato espulso. Come se non bastasse il Bilbao ha trasformato il rigore e raddoppiato poco dopo vincendo la gara per 2-0!