Southampton-West Ham, che botta! Craig Dawson liscia la palla e colpisce la faccia di Che Adams [VIDEO]

30 Dicembre 2020 11:11

Errore clamoroso in Southampton-West Ham: Craig Dawson liscia clamorosamente il pallone e colpisce la faccia dell’avversario Che Adams

Come capita spesso, gli attaccanti rischiano di fare danni in difesa e i difensori di farli in attacco. Nella partita fra Southampton e West Ham, il difensore Craig Dawson ha però esagerato, finendo per fare malissimo al centrale avversario Che Adams. Nel corso di un’azione di gioco nell’area di rigore del West Ham, Craig Dawson si è trovato nella ghiotta occasione di colpire un pallone a pochi metri dalla porta, il classico tiro a botta sicura che gli attaccanti trasformano con facilità. Lui però di mestiere fa il difensore: pallone mancato clamorosamente e calcio in faccia al povero Che Adams che nel contrasto precedente era finito a terra. Fortunatamente nulla di grave, solo tanto dolore!