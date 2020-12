Sorteggio qualificazioni Mondiali Qatar 2022 – Il girone dell’Italia: c’è un pezzo di Reggina, pericolo Svizzera

7 Dicembre 2020 18:50

Sorteggio gironi qualificazioni Mondiali Qatar 2022, l’Italia inserita nel Gruppo C: ecco le avversarie degli azzurri

Gironi qualificazioni Mondiali Qatar 2022 – Inizia ufficialmente quest’oggi il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Qatar 2022, la prima competizione per nazionali che si svolgerà in inverno e in un Paese arabo. L’Italia si approccia alla competizione con rinnovato ottimismo, frutto della gestione Mancini che ha restituito entusiasmo, qualità e ambizione ad una nazionale che sembrava essersi smarrita dopo la clamorosa debacle contro la Svezia, costata l’accesso ai Mondiali di Russia 2018. Dall’urna di Zurigo sono state sorteggiate le avversarie che gli azzurri affronteranno nel proprio girone di qualificazione, composto da 5 squadre e non da 6 grazie all’accesso alla Final 4 di Nations League.

Gironi qualificazioni Mondiali Qatar 2022 – Italia inserita nel Gruppo C, tutto sommato abbastanza abbordabile: l’avversario più pericoloso è infatti la Svizzera, dotata di un’ottima difesa (Elvedi del Monchengladbach e Akanji del Borussia Dortmund su tutti) ma di un attacco che è un po’ un’incognita (Embolo, Seferovic e Shaqiri sono incostanti). Italia che pesca anche un ‘pezzo’ di Reggina con Kyle Lafferty e la sua Irlanda del Nord.

Gironi qualificazioni Mondiali Qatar 2022:

Girone A

Portogallo

Serbia

Irlanda

Lussemburgo

Azerbaijan

Girone B

Spagna

Svezia

Grecia

Georgia

Kosovo

Girone C

Italia

Svizzera

Irlanda del Nord

Bulgaria

Lituania

Girone D

Francia

Ucraina

Finlandia

Bosnia Herzegovina

Kazakistan

Girone E

Belgio

Galles

Repubblica Ceca

Bielorussia

Estonia

Girone F

Danimarca

Austria

Scozia

Israele

Isole Faroe

Moldavia

Girone G



Olanda

Turchia

Norvegia

Montenegro

Lettonia

Gibilterra

Girone H

Croazia

Slovacchia

Russia

Slovenia

Cipro

Malta

Girone I

Inghilterra

Polonia

Ungheria

Albania

Andorra

San Marino

Girone J

Germania

Romania

Islanda

Macedonia

Armenia

Liechtenstein