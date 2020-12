Sorteggio Europa League, il tabellone completo: bene Milan e Napoli, avversario ostico per la Roma

14 Dicembre 2020 13:31

Sorteggio Europa League, dall’urna di Nyon vengono fuori le avversarie di Milan, Napoli e Roma per i match dei sedicesimi

Sorteggio Europa League, quest’oggi si delinea il quadro della fase eliminatoria del torneo. Dall’urna di Nyon vengono fuori gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League che comprendono il lotto di prime e seconde classificate dei gironi, più le squadre ‘retrocesse’ dalla Champions League in qualità di terze classificate nei gironi. Tre le italiane presenti: Milan, Napoli e Roma, tutte e tre passate come prime dei rispettivi gironi e dunque speranzose di un accoppiamento più semplice. Benfica, Real Sociedad (non per il Napoli) e Lille (non per il Milan) le avversarie più ostiche sulla carta, ma comunque non impossibili per le 3 formazioni italiane.

Sorteggio Europa League: tutti gli accoppiamenti

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Bruges

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa- Milan

Antwerp-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villareal

Braga- Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada- Napoli

Maccabi Tel-Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-Psv

Sorteggio Champions League, le avversarie di Juventus, Atalanta e Lazio: va bene solo ai bianconeri