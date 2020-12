Sorteggio Champions League LIVE: attesa per le avversarie di Juventus, Atalanta e Lazio

14 Dicembre 2020 11:45

Sorteggio Champions League, dall’urna di Nyon vengono fuori le avversarie di Juventus, Atalanta e Lazio per i match degli ottavi

Sorteggio Champions League, inizia oggi il percorso nella fase eliminatoria del torneo più importante del calcio europeo. Tre le italiane che attendono di conoscere le proprie avversarie per gli ottavi della competizione: Juventus, Atalanta e Lazio. Non c’è l’Inter, eliminata in modo rocambolesco nell’ultima partita del girone.

Cristiano Ronaldo e compagni hanno passato il proprio raggruppamento come primi in classifica, travolgendo il Barcellona, e non potranno affrontare le altre due italiane: il cerchio delle avversarie si stringe dunque ad Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Siviglia e Lipsia. I ‘Colchoneros’ sono una squadra ostica, ma non imbattibile, il Lipsia è una squadra talentuosa e intrigante, ma poco avvezza a certi palcoscenici, le altre tre sono abbordabili.

Lazio e Atalanta sono passate come seconde e affronteranno in ogni caso una big. I biancocelesti non potranno pescare il Dortmund, già affrontato nel girone e ovviamente la Juventus, i nerazzurri eviteranno il Liverpool, già battuto nel girone. Nonostante le big europee vengano da stati di forma altalenanti, saranno tutte sfide proibitive, l’unico incrocio alla pari potrebbe essere Borussia Dortmund-Atalanta.

Le prime classificate: Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG

Le seconde classificate: Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Atalanta, Siviglia, Lazio, Barcellona, Lipsia

Sorteggio Champions League, gli ottavi di finale: