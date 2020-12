Solennità dell’Immacolata a Marina di San Lorenzo, le parole Don Zampaglione

15 Dicembre 2020 12:36

La Comunità di Marina di S.Lorenzo non è voluta mancare alla Solennità dell’Immacolata Concezione. La pandemia ha flagellato questo 2020 e le prossime festività natalizie non saranno come gli anni passati. In quanto parroco di Marina di S.Lorenzo e Roghudi- sostiene don Giovanni Zampaglione ho invitato tutti a coltivare la Speranza e andare incontro a Cristo che viene, per abitare nel cuore di ognuno di noi, in santità e purezza di spirito. La nostra ragione – prosegue il parroco su cui si fonda il tutto e’ una nascita. Una nascita che dovrebbe cambiare ogni uomo e donna di buona volontà. Per onorare la nascita di Gesù basta poco: un cuore pronto ad accoglierlo e una luce che ognuno può accendere per illuminargli la via. Ala fine della Celebrazione Eucaristica c’e’ stato l’Atto di Affidamento al Cuore Immacolato di Maria. Subito dopo nei locali parrocchiali Babbo Natale ha narrato ai più piccini la storia della Nascita di Gesù Bambino e ha distribuito tanti doni ai più piccini e tanti sorrisi agli adulti.