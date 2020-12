Sicilia: il Viceministro Cancellieri incontra Sindaci e Anas per i progetti dei lavori sul tratto da Nicosia alla A19 Catania-Palermo

13 Dicembre 2020 13:12

L’incontro è previsto domani alle ore 17

Domani, lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 17:00, all’auditorium del Liceo Classico “F.lli Testa” di Nicosia (EN), il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, incontra i Sindaci dei territori interessati all’itinerario “Nord-Sud” (Santo Stefano di Camastra-Gela), il Prefetto di Enna e i vertici di Anas, per quanto riguarda i lotti C del tratto che da Nicosia arriva fino al raccordo con la A19 Catania-Palermo.

L’incontro di domani, per come ha assicurato il vice ministro Cancelleri in occasione dello scorso incontro di novembre, servirà a condividere e valutare assieme ai Sindaci un’ulteriore proposta progettuale elaborata da Anas.