Sicilia, incidente mortale a Palermo: la vittima è un 25enne

31 Dicembre 2020 12:48

Il giovane avrebbe perso il controllo di un Honda Sh per evitare un animale in transito sulla carreggiata

Grave lutto in Sicilia, il giovane Gianluca Napoli è morto dopo un incidente stradale. Il 25enne, residente a Palermo nella zona di Pallavicino, martedì sera sarebbe rimasto vittima di un sinistro a bordo del suo scooter: avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per evitare un animale. Il ragazzo era stato trasportato presso l’ospedale Villa Sofia, dove gli era stato riscontrato un trauma cranico e un edema cerebrale, ma il giorno dopo il suo cuore ha smesso di battere. Sono ore di profondo dolore per la comunità palermitana. Tantissimi conoscenti hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia attraverso i social. Molti, postando anche fotografie, ricordando Gianluca Napoli come un amico dal cuore d’oro.