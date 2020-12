Sicilia: a cent’anni guarisce dal Covid il giorno di Natale

25 Dicembre 2020 16:14

Nonna Giorgia è guarita dal Coronavirus: ha festeggiato come meglio non poteva

All’età di cent’anni si è fatta il regalo di Natale guarendo dal Covid. E’ questa la bellissima storia di Giorgia Careno, un’anziana signora che, dopo 15 giorni dal primo tampone risultato positivo, proprio oggi è risultata negativa. Nonna Giorgia si era contagiata entrando in contatto con altri ospiti di una Rsa a Modica, in provincia di Ragusa, dove nei giorni scorsi altri 15 pazienti erano risultati positivi al Coronavirus. Oltre metà di loro sono ormai guariti e nel giorno di Natale è arrivata la notizia dell’avvenuta guarigione anche per la nonnina, che il prossimo aprile festeggerà il prestigioso traguardo di 101 anni.