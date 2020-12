14 Dicembre 2020 15:03

Anche la famiglia ha lanciato la richiesta di aiuto: indagini in corso

Sono ore frenetiche a Catania per la scomparsa del 17enne Ruggero La Porta. Studente del Liceo classico “Mario Cutelli”, ha abbandonato la sua abitazione senza dare alcun preavviso e tuttora non si hanno di lui notizie. Le indagini sono già avviate, ma resta un giallo: non è chiaro il motivo che ha spinto il giovane ad agire così. “Vi chiedo la massima attenzione e collaborazione. Anche se non lo conosco personalmente, da genitore posso immaginare l’angoscia che sta provando la sua famiglia. Aiutiamoli. Chiunque abbia notizie o l’abbia visto avverta le forze dell’ordine. Se lo condividete anche sui vostri social facciamo prima a trovarlo. Grazie”, ha scritto sui social l’artista Giuseppe Castiglia. L’appello in queste ore anche del padre: “se qualcuno lo ha visto, mi telefoni urgentemente al 3287061267. Chiamate solo se avete notizie specifiche”. Si attendono aggiornamenti.