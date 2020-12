Serie D, colpo Cittanovese: acquistato il difensore tedesco Max Barnofsky

20 Dicembre 2020 16:13

Serie D, nuovo arrivo per la Cittanovese: comunicato l’acquisto del difensore tedesco Max Barnofsky

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Max Barnofsky per la stagione agonistica 2020/2021.

Il forte difensore tedesco, nato a Berlino il 5 marzo del 1995, si aggrega al gruppo giallorosso dopo un avvio di stagione in forza al Football Club Messina. Disbrigate le formalità di rito, l’atleta ha iniziato il lavoro insieme ai nuovi compagni lo scorso giovedì, ottenendo il tesseramento definitivo nella giornata di ieri. In questo senso, il calciatore è immediatamente convocabile per le sfide ufficiali del Cittanova Calcio.

Curriculum importante – Caratterizzato da grande temperamento e prestanza fisica notevole, Max Barnofsky vanta esperienze professionali di assoluto rilievo tra la Germania e l’Italia. Significativo la sua stagione a Carpi, in Serie B.

Innesto mirato – Soddisfatta la Società giallorossa per l’esito positivo dell’operazione. “Inseriamo nel nostro progetto un calciatore di qualità ed esperienza – ha spiegato il Presidente Rocco Guerrisi – rispondendo “presente” alle esigenze palesate dalla rosa. Il nostro gruppo possiede valori e caratteristiche tali da poter competere contro chiunque. Barnofsky è un innesto mirato, dunque, che offrirà, in un contesto già importante, un ulteriore opportunità di crescita complessiva. La Società porge al calciatore il più caloroso benvenuto augurandogli le migliori fortuna con in dosso la maglia giallorossa”.