Serie C, i risultati dei recuperi: colpo Vibonese, tris Catania nel segno dell’ex Reggina Sarao. La classifica aggiornata e la marcatori

2 Dicembre 2020 20:41

I risultati dei recuperi del girone C di Serie C: il programma completo, la classifica aggiornata e la marcatori

Giornata di recuperi nel girone C di Serie C. Partite “arretrate” si sono giocate oggi perché rinviate nei mesi scorsi causa Covid. Tra queste spicca il colpaccio esterno della Vibonese a Caserta con le reti di Berardi e Plescia. Spettacolo a Palermo: 3-3 contro la Viterbese con i rosanero che hanno raggiunto il pari in pieno recupero. Vittoria esterna anche per l’Avellino a Potenza nel segno di Maniero. In serata (ore 18) tris Catania al Bisceglie: il gol che sblocca il match è dell’ex Reggina Sarao. Di seguito il programma dei recuperi, la classifica aggiornata e la marcatori.

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE (recuperi 10ª giornata)

ore 15:00

Casertana-Vibonese 0-2

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE (recupero 8ª giornata)

ore 15:00

Palermo-Viterbese 3-3

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE (recupero 12ª giornata)

ore 15:00

Potenza-Avellino 0-1

ore 18:00

Catania-Bisceglie 3-0

CLASSIFICA

TERNANA 33 BARI 26 TERAMO 24 TURRIS 20 CATANZARO 19 CATANIA 19 FOGGIA 18 JUVE STABIA 18 AVELLINO 18 PALERMO 16 VIBONESE 16 MONOPOLI 13 PAGANESE 12 VIRTUS FRANCAVILLA 10 POTENZA 10 BISCEGLIE 10 CASERTANA 9 VITERBESE 8 CAVESE 5 TRAPANI (ESCLUSO)