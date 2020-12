Serie B, la Salernitana vola a Monza con l’aereo della… Lazio. Monta la furia social: “Tutto ha un limite tranne l’indecenza”

29 Dicembre 2020 22:08

Serie B, monta la furia social dei tifosi della Salernitana: la squadra granata è volata a Monza con l’aereo della… Lazio

Una situazione che sembrava essersi placata, almeno parzialmente, ma che ora potrebbe farsi di nuovo incandescente. La Salernitana, che grazie al primo posto solitario in Serie B è riuscita a “calmare” la rabbia dei tifosi scoppiata in estate con le veementi proteste contro Lotito per la questione relativa alla doppia proprietà, è volata a Monza per il match di domani della 16ª giornata con l’aereo della… Lazio. La partenza dall’aeroporto di Capodichino è stata immortalata con alcune foto circolate sui social, luogo in cui chiaramente – e nuovamente – i supporters granata sono andati su tutte le furie sfogando la rabbia sopita negli ultimi mesi per via dei risultati sportivi.

Com’è noto, qualche settimana fa Lotito ha acquistato un aereo completamente personalizzato con colori e simboli della Lazio così da non dover usufruire di voli di linea o charter a pagamento. Il patron biancoceleste, che è lo stesso di quello campano, ha così pensato – visto che la Lazio è ferma – di far utilizzare lo stesso aereo anche per la Salernitana. Ma questo ha mandato su tutte le furie i tifosi. E’ diventato virale, in tal senso, il post della pagina Facebook “Salerno – A Difesa Della Nostra Città“, voce ufficiale del movimento ultras “Direttivo Salerno“. Eccolo integralmente.