Serie B, i recuperi: Pisa e Brescia agganciano la Reggina, i toscani tornano alla vittoria. La nuova classifica

8 Dicembre 2020 19:16

Due le gare giocate questo pomeriggio in Serie B: i recuperi Cremonese-Brescia e Pisa-Ascoli. La nuova classifica

Due partite si sono giocate oggi in Serie B. Cremonese-Brescia (recupero 5ª giornata) e Pisa-Ascoli (recupero 7ª giornata). Un pari ed una vittoria interna il computo finale. Le Rondinelle, dopo la sconfitta al Granillo costata la panchina a Diego Lopez, hanno pareggiato in casa della Cremonese per 2-2, agganciando la Reggina a quota 10 in classifica. Così come il Pisa, che ha battuto di misura l’Ascoli per 2-1. Di seguito il programma dei recuperi e la graduatoria aggiornata.

RECUPERI

MARTEDI’ 8 DICEMBRE

ore 15:00 (5ª giornata)

Cremonese-Brescia 2-2

ore 17:00 (7ª giornata)

Pisa-Ascoli 2-1

Salernitana 23 Spal 21 Frosinone 19 Lecce 19 Empoli 19 Venezia 18 Chievo 14 Cittadella 14 Monza 14 Pordenone 13 Reggiana 11 Reggina 10 Brescia 10 Pisa 10 Cosenza 9 Vicenza 9 Cremonese 8 Pescara 7 Ascoli 5 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 gol Forte (Venezia) 8 gol Diaw (Pordenone) 5 gol Mazzocchi S. (Reggiana) 5 gol Marconi (Pisa) 4 gol Novakovich (Frosinone) 4 reti Stepinski (Lecce) 4 gol Tutino (Salernitana) 4 gol Gargiulo (Lecce) 4 gol Garritano (Chievo) 4 gol La Mantia (Empoli) 4 gol Meggiorini (Vicenza) 4 gol Vido (Pisa) 4 gol

PROSSIMO TURNO (11ª GIORNATA)

VENERDI’ 11 DICEMBRE

ore 19:00

Venezia-Monza

ore 21:00

Chievo-Reggina

SABATO 12 DICEMBRE

ore 14:00

Brescia-Salernitana

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Ascoli

Entella-Empoli

Lecce-Frosinone

Pisa-Pordenone

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 16:00

Pescara-L.R. Vicenza

ore 18:00

Cittadella-Spal