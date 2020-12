2 Dicembre 2020 20:50

Pari con un gol per tempo nel recupero della 3ª giornata di Serie B tra Monza e Vicenza: la nuova classifica

Si è concluso poco fa il recupero della 3ª giornata di Serie B tra Monza e Vicenza. Ai brianzoli non riesce il bis, dopo l’1-0 alla Reggina di sabato, nonostante il vantaggio di Maric al 18′. Il pari di Dalmonte intorno all’ora di gioco vale infatti il punto in classifica ai ragazzi di Di Carlo, che staccano così la stessa Reggina salendo a quota 8 in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata.