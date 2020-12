Serie B, il Giudice Sportivo ferma Bellomo: ammenda anche per la Reggina

16 Dicembre 2020 15:42

Il comunicato del Giudice Sportivo a margine della 12ª giornata di Serie B conclusa ieri sera

Sono 6 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo a margine della 12ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021, tra questi anche Nicola Bellomo della Reggina. Tutti fermati per un turno ad eccezione di Lico, che salterà 3 gare. Un turno di stop anche per l’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori, mentre tocca un’ammenda alla società amaranto. Infine, entra in diffida Di Chiara. Di seguito il comunicato stampa:

SOCIETA’

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGINA per responsabilità oggettiva: per avere una persona riconducibile alla Società, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LICO Dean (Ascoli): per avere, al 47° del secondo tempo, calciato con violenza il pallone sul volto di un avversario che si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VAN DE LOOI Tom (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLOMO Nicola (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTORI Fabrizio (Salernitana)