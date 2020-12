Serie B, già finita l’avventura di Delio Rossi sulla panchina dell’Ascoli: pronto un ex Reggina

23 Dicembre 2020 10:38

Esonerato dopo 6 partite e un solo punto il secondo allenatore stagionale dell’Ascoli, Delio Rossi: pronto un ex Reggina a subentrargli

E’ già finita l’avventura di Delio Rossi sulla panchina dell’Ascoli. L’esperto allenatore ex Palermo, Fiorentina e Lazio – tra le altre – non è riuscito a risollevare le sorti dei marchigiani dopo essere subentrato a Bertotto, raccogliendo un solo punto in sei partite. Sei come i punti che si ritrova adesso la squadra bianconera. “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Delio Rossi. Il Club bianconero saluta e ringrazia l’allenatore e il suo staff per la dedizione e l’impegno profuso in queste settimane”. E’ la nota ufficiale del club, pronta ad ufficializzare un ex Reggina come terzo allenatore stagionale, Andrea Sottil.