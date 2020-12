Serie B, nuovo format Dazn: “Growing Together”, racconterà i talenti delle squadre cadette. Si parte con la Reggina

17 Dicembre 2020 17:37

Nuova iniziativa di DAZN, la piattaforma che trasmette le partite di Serie B. Questa mattina alle ore 12 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del format “Growing Together“, dedicato alle squadre di Serie B e ai giovani talenti delle startup della “nuova provincia” italiana. Si parte dal 18 dicembre con Reggio Calabria. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Growing Together” il progetto di DAZN nato in collaborazione con BKT, e supportato da Havas Media Group, racconta la Serie BKT in un viaggio alla scoperta di talenti sportivi e realtà innovative locali che fanno del nostro territorio un serbatoio inesauribile di eccellenze, fuori e dentro il campo da calcio.

Sei città, sei storie. Si svilupperà così il nuovo contenuto originale DAZN, disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 18 dicembre e che si aggungerà all’ampio catalogo di contenuti originali realizzati da DAZN, in linea con la strategia aziendale del Gruppo per offrire ai tifosi un’esperienza di visione sempre più ricca e completa.

“Growing Together” mette insieme il percorso di calciatori all’interno della città in cui gioca la propria squadra di Serie BKT e quello di tanti giovani che nella vita hanno saputo mettersi in gioco, viaggiare, per poi tornare al luogo d’origine regalando al territorio competenze e conoscenze acquisite dando vita a startup innovative, sperimentali e sostenibili e che sono oggi il fiore all’occhiello di moltissime province italiane.

Attraverso lo sport, e in particolare il calcio, “Growing Together” sottolinea valori condivisi come innovazione e legame con il territorio in grado di scardinare clichè e pregiudizi che spesso ruotano attorno alla realtà provinciale che si rivela, invece, autentica fucina di talenti e di campioni.

Veronica Diquattro – Chief Customer and Innovation Officer DAZN

“Siamo orgogliosi di questo progetto che è, prima di tutto, il racconto di persone che credono fortemente in una loro idea e la portano avanti con tenacia. E’ un percorso di scoperta delle eccellenze: le eccellenze del calcio, del territorio, dell’innovazione con l’obiettivo di dare voce e visibilità ai talenti e alle grandi potenzialità, spesso nascoste, del nostro Paese. Il legame con il territorio, la sostenibilità e l’innovazione sono valori condivisi da DAZN come da tutti i partner coinvolti in questo progetto e insieme abbiamo l’’opportunità di raccontarli e di farli conoscere tutti gli appassionati di sport”.

Lucia Salmaso – CEO BKT Europe

“Siamo un’azienda B2B peculiare. Produrre pneumatici specializzati non ci impedisce di essere grandi appassionati di sport e sostenitori di talenti. Ci piacciono le nuove idee e chi pensa in modo originale, non convenzionale. Per questo siamo orgogliosi di poter supportare queste brillanti iniziative imprenditoriali. Il futuro dipende dai talenti e noi siamo fieri di dare il nostro appoggio a ‘Growing Together’, che è la sintesi perfetta della nostra filosofia. Auguriamo a tutte le start up coinvolte un grande successo”.

Mauro Balata – Presidente Lega Serie B

“La Serie BKT va oltre al mero significato di campionato sportivo. È la nostra missione essere vicino ai territori, aiutarli a crescere come dimensione economica e sociale. Così come facciamo crescere centinaia di ragazzi ogni anno, nei nostri settori giovanili ma anche nelle prime squadre e così come abbiamo cura per le realtà del terzo settore con cui sviluppiamo ogni anno progetti solidali che portano concreti aiuti con chi ne ha bisogno. Siamo orgogliosi di avere incontrato sulla nostra strada partner come BKT e DAZN che condividono con noi i medesimi valori e si pongono gli stessi obiettivi”.

Stefano Spadini – CEO Havas Media Group

“Il momento storico che stiamo attraversando ci ha posto molte sfide, e per usare un hashtag caro agli amici di BKT siamo stati davvero #prontisuognicampo, anche su quello più imprevedibile. Questo progetto aggiunge un tassello importante al percorso di BKT: l’azienda ha saputo cogliere tutto il valore dello sport e ha creduto nell’importanza di continuare a comunicare per rimanere vicino alle persone. Il sostegno al mondo delle startup incontra perfettamente i valori del cliente: promuovere la cultura su tutto il territorio e fare emergere i talenti. Siamo soddisfatti della partnership con BKT che ha l’obiettivo di aumentare la sua awareness e ringraziamo DAZN che ha investito insieme a noi in questo progetto”.