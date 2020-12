Serie B, gli arbitri della 16ª giornata: per Reggina-Cremonese c’è Mariani

28 Dicembre 2020 12:24

Serie B, le designazioni arbitrali della 16ª giornata che andrà in scena mercoledì 30 dicembre: Maurizio Mariani per Reggina-Cremonese

Sono stati resi noti gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle sfide della 16ª giornata di Serie B. Per Reggina-Cremonese c’è Maurizio Mariani di Aprilia, che vanta più di 90 presenze in Serie A. Serra per Pescara-Cosenza. Di seguito l’elenco completo.

CITTADELLA – LECCE h. 15.00

GUIDA

GROSSI – SACCENTI

IV: ILLUZZI

PORDENONE – REGGIANA h. 15.00

MASSIMI

CIPRESSA – DI MONTE

IV: AMABILE

REGGINA – CREMONESE h. 15.00

MARIANI

MARGANI – RUGGIERI

IV: ROBILOTTA

PESCARA – COSENZA h. 15.00

SERRA

PASSERI – MASSARA

IV: PATERNA

MONZA – SALERNITANA h. 16.00

SACCHI

FIORE – ROSSI M.

IV: GARIGLIO

PISA – FROSINONE h. 17.00

FABBRI

ANNALORO – NUZZI

IV: MERAVIGLIA

EMPOLI – ASCOLI h. 18.00

CAMPLONE

COSTANZO – MARCHI

IV: MARCHETTI

LR VICENZA – V. ENTELLA h. 18.00

SANTORO

VONO – MOKTHAR

IV: SOZZA

SPAL – BRESCIA h. 18.00

DIONISI

BRESMES – BERIGLI

IV: PRONTERA

CHIEVO – VENEZIA h. 21.00

IRRATI

SCHIRRU – LANOTTE

IV: MAGGIONI