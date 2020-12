Serie B, gli arbitri della 14ª giornata: per Vicenza-Reggina c’è Aureliano. Un solo precedente con gli amaranto per lui, con un particolare “conosciuto”…

21 Dicembre 2020 15:11

Sono stati resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 14ª giornata di Serie B: per Vicenza-Reggina c’è Aureliano di Bologna

Un solo precedente con gli amaranto per l’arbitro Gianluca Aureliano di Bologna, designato per Vicenza-Reggina di domani (clicca QUI per seguire la diretta del match): si tratta del match col Siena perso per 2-1 nella stagione 2013-2014, una delle ultime sfide in Serie B del club dello Stretto prima del ritorno in questa stagione. Gara contraddistinta da un particolare abbastanza “conosciuto”, meno allora ma più adesso, dopo diversi anni. Anzi, più che un particolare è proprio un nome, un calciatore: il gol del vantaggio di quella sfida lo firmò infatti un giovane Leonardo Spinazzola, attuale esterno di Roma e Nazionale e con un passato recente con Atalanta e Juventus.

Di seguito tutti gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite di domani della 14ª giornata in cadetteria, turno infrasettimanale.

SALERNITANA – V. ENTELLA Lunedì 21/12 h. 21.00

GHERSINI

PALERMO – CIPRESSA

IV: MARCHETTI

CITTADELLA – FROSINONE Martedì 22/12 h. 19.00

MARINI

ZINGARELLI – TRINCHIERI

IV: MAGGIONI

COSENZA – VENEZIA Martedì 22/12 h. 19.00

MERAVIGLIA

CARBONE – DE MEO

IV: PEZZUTO

LR VICENZA – REGGINA Martedì 22/12 h. 19.00

AURELIANO

GROSSI – DI MONTE

IV: CAMPLONE

MONZA – ASCOLI Martedì 22/12 h. 19.00

RAPUANO

BERGIGLI – VONO

IV: GARIGLIO

PESCARA – BRESCIA Martedì 22/12 h. 19.00

PRONTERA

MACADDINO – NUZZI

IV: PATERNA

PISA – CHIEVO Martedì 22/12 h. 19.00

SANTORO

PRETI – COLAROSSI

IV: DIONISI

PORDENONE- CREMONESE Martedì 22/12 h. 19.00

ROBILOTTA

LANOTTE – MARCHI

IV: AMABILE

SPAL – LECCE Martedì 22/12 h. 19.00

DOVERI

MASSARA – MORO

IV: FOURNEAU

EMPOLI – REGGIANA Martedì 22/12 h. 21.00

SOZZA

ROSSI M. – DELLA CROCE

IV: MASSIMI