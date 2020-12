Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: c’è Massimi per Reggina-Cittadella

17 Dicembre 2020 17:05

Gli arbitri della 13ª giornata di Serie B: per Reggina-Cittadella c’è il giovane Luca Massimi

Sono stati resi noti arbitri, IV ufficiali e assistenti delle partite della 13ª giornata di Serie B che partirà domani, con i due anticipi, e proseguirà nella giornata di sabato, tra le 14, le 16 e le 18. Il direttore di gara scelto per Reggina-Cittadella è il giovane Luca Massimi, con qualche esperienza recente in Serie A. Per Cremonese-Cosenza c’è Maggioni. Di seguito l’elenco completo.

V. ENTELLA – PORDENONE Venerdì 18/12 h. 19.00

ILLUZZI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV: GARIGLIO

FROSINONE -SALERNITANA Venerdì 18/12 h. 21.00

ABBATTISTA

RASPOLLINI – BERTI

IV: MARINI

REGGINA – CITTADELLA Sabato 19/12 h. 14.00

MASSIMI

PAGANESSI – SECHI

IV: AMABILE

BRESCIA – REGGIANA Sabato 19/12 h. 14.00

CAMPLONE

MELI – PAGLIARDINI

IV: MERAVIGLIA

CHIEVO – EMPOLI Sabato 19/12 h. 14.00

MARINELLI

ROSSI C. – MORO

IV: ROS

CREMONESE – COSENZA Sabato 19/12 h. 14.00

MAGGIONI

MIELE – ANNALORO

IV: SANTORO

LECCE – PISA Sabato 19/12 h. 14.00

SACCHI

MASTRODONATO – DI MONTE

IV: ROBILOTTA I.

LR VICENZA – ASCOLI Sabato 19/12 h. 14.00

MARCHETTI

MARGANI – MASSARA

IV: PATERNA

PESCARA – MONZA Sabato 19/12 h. 16.00

DIONISI

VALERIANI – DELLA CROCE

IV: DI MARTINO

VENEZIA – SPAL Sabato 19/12 h. 18.00

SERRA

AFFATATO – NUZZI

IV: GHERSINI