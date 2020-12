Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: c’è Fourneau per Reggina-Brescia

3 Dicembre 2020 13:23

Serie B, gli arbitri e i IV ufficiali scelti per le partite della 10ª giornata: c’è Fourneau per Reggina-Brescia

Resi noti gli arbitri e i IV ufficiali della 10ª giornata di Serie B, che inizierà domani con l’anticipo Ascoli-Pescara e finirà lunedì con il posticipo Pordenone-Empoli. Per Reggina-Brescia scelto Fourneau, che già era stato tema di discussione e polemiche dopo la sua designazione a quarto uomo per il derby del Granillo contro il Cosenza in seguito a Crotone-Juventus del sabato precedenti. Di seguito l’elenco completo.

ASCOLI – PESCARA Venerdì 04/12 h. 21.00

ILLUZZI

GALETTO – SECHI

IV: ROBILOTTA

CREMONESE – V. ENTELLA Sabato 05/12 h. 15.30

SANTORO

ALASSIO – ZINGARELLI

IV: AMABILE

FROSINONE – CHIEVO Sabato 05/12 h. 15.30

GIACOMELLI

FIORE – MASSARA

IV: MARCHETTI

LECCE – VENEZIA Sabato 05/12 h. 15.30

ABBATTISTA

LOMBARDI – BERCIGLI

IV: GHERSINI

SALERNITANA – CITTADELLA Sabato 05/12 h. 15.30

PRONTERA

SCARPA – LANOTTE

IV: MARINI

SPAL – PISA Sabato 05/12 h. 15.30

ROS

MIELE – DELLA CROCE

IV: MERAVIGLIA

REGGINA – BRESCIA Sabato 05/12 h. 15.30

FOURNEAU

ROSSI M. – NUZZI

IV: PEZZUTO

REGGIANA – MONZA Domenica 06/12 h. 15.00

GARIGLIO

COLAROSSI – CALIARI

IV: RICCI M.

LR VICENZA – COSENZA Domenica 06/12 h. 21.00

PICCININI

DI GIOIA – SACCENTI

IV: SERRA

PORDENONE – EMPOLI Lunedì 07/12 h. 21.00

PAIRETTO

AVALOS – GROSSI

IV: AYROLDI