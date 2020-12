Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 13ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

18 Dicembre 2020 13:55

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 13ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

13ª giornata di Serie A. Il turno infrasettimanale terminato ieri ha ancor di più certificato un campionato avvincente soprattutto in vetta, come non si vedeva da tempo. Le milanesi a comandare, Juve, Roma, Napoli, Sassuolo un po’ staccate: 6 squadre raccolte in 5 punti. Il weekend potrebbe modificare qualcosa, specie in virtù dei big match Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli. Più alla portata gli impegni di Juventus (a Parma) e Inter (a San Siro contro lo Spezia). Il Crotone va a Genova, sponda Samp.

Dove seguire le partite della 13ª giornata di Serie A su SKY o DAZN

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona (SKY)

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone (SKY)

Ore 20:45

Parma-Juventus (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Benevento-Genoa (SKY)

Cagliari-Udinese (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Inter-Spezia (SKY)

Sassuolo-Milan (SKY)

Ore 18:00

Atalanta-Roma (SKY)

Ore 20:45

Lazio-Napoli (SKY)