Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 10ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

4 Dicembre 2020 14:47

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 10ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Dopo la tre giorni di coppe europee, con ben 7 squadre italiane impegnate fra Champions League ed Europa League, torna in campo anche la Serie A con un ricco programma di partite che terrà compagnia ai calciofili da sabato 5 a lunedì 7 dicembre. Ad aprire le danze della 10ª giornata di Serie A sarà l’anticipo del sabato fra Spezia e Lazio. Alle 18:00 spazio al Derby della Mole fra Juventus e Torino. In serata Inter-Bologna chiuderà sabato di Serie A. Si riparte domenica con il consueto lunch match nel quale si affronteranno Verona e Cagliari, mentre nel pomeriggio spazio alle squadre impegnate in Europa: la Roma ospita il Sassuolo, l’Atalanta fa visita all’Udinese e il Napoli vola in trasferta a Crotone. Insieme a loro anche Parma-Benevento che mette in palio punti importanti per allungare sulla zona retrocessione. In serata Sampdoria-Milan è l’ultimo match della giornata in attesa del posticipo di lunedì Fiorentina-Genoa.

Dove seguire le partite della 5ª giornata di Serie A su SKY o DAZN:

Sabato 5 dicembre

Ore 15:00

Spezia-Lazio (SKY)

Ore 18:00

Juventus-Torino (SKY)

Ore 20:45

Inter-Bologna (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Domenica 6 dicembre

Ore 12:30

Verona-Cagliari (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Parma-Benevento (SKY)

Roma-Sassuolo (SKY)

Udinese-Atalanta (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 18:00

Crotone-Napoli (SKY)

Ore 20:45

Sampdoria-Milan (SKY)

Lunedì 7 dicembre

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa (SKY)