Serie A, la Roma batte il Torino e in classifica è bagarre: che spettacolo in vetta!

17 Dicembre 2020 22:50

Serie A, tris della Roma all’Olimpico contro il Torino e -4 dalla capolista Milan per i giallorossi di Fonseca in classifica: in vetta è uno spettacolo. I risultati di giornata, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno

Tris senza sorprese e spettacolo in vetta. E’, finalmente, una Serie A equilibrata e avvincente, ma la speranza è che possa rimanere così fino alla fine. La Roma ha battuto il Torino nel posticipo del turno infrasettimanale (12ª giornata) e ha accorciato a -4 dalla vetta occupata dal Milan, che ieri sera a Genova ha ottenuto il secondo 2-2 di fila. La gara dell’Olimpico cambia nella seconda parte del primo tempo con le reti di Mkhitaryan e Veretout tra 27′ e 43′, prima che Pellegrini faccia il tris nella ripresa e Belotti renda meno amara la sconfitta granata. La classifica, in vetta, è bellissima, con ben 6 squadre raccolte in 5 punti. Di seguito il programma del turno, la graduatoria aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone 0-0

ore 20:45

Benevento-Lazio 1-1 (25′ Immobile, 45′ Schiattarella)

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta 1-1 (29′ Chiesa, 57′ Freuler)

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (13′ Traoré, 35′ Vlahovic)

Genoa-Milan 2-2 (47′ Destro, 52′ Calabria, 60′ Destro, 83′ Kalulu)

Inter-Napoli 1-0 (73′ rig. Lukaku)

Parma-Cagliari 0-0

Spezia-Bologna 2-2 (19′ Nzola, 63′ Nzola, 72′ Dominguez, 90’+2 Barrow)

Verona-Sampdoria 1-2 (41′ Ekdal, 54′ Verre, 70′ Zaccagni)

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

ore 20:45

Roma-Torino 3-1 (27′ Mkhitaryan, 43′ rig. Veretout, 68′ Pellegrini, 73′ Belotti)

CLASSIFICA

MILAN 28 INTER 27 JUVENTUS 24 ROMA 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 VERONA 19 ATALANTA 18 LAZIO 18 UDINESE 14 SAMPDORIA 14 CAGLIARI 13 BOLOGNA 13 PARMA 12 BENEVENTO 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 10 GENOA 7 TORINO 6

CROTONE 6

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 10 reti Ronaldo (Juventus) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Immobile (Lazio) 7 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Veretout (Roma) 6 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (13ª GIORNATA)

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone

Ore 20:45

Parma-Juventus

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli