Scuola: no data riapertura, deciderà tavolo governo-regioni

3 Dicembre 2020 01:46

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Alla fine del Consiglio dei ministri la data non c’è, nel senso che non è stato definito un giorno X per il rientro degli studenti delle scuole superiori sui banchi. Il Cdm, a quanto apprende l’Adnkronos, ha deciso di istituire subito un tavolo tra governo e Regioni per stabilire e definire le riaperture.