Sci, fitta nevicata a Bormio: rinviato a domani il SuperG di Coppa del Mondo

28 Dicembre 2020 11:19

Fitta nevicata in corso su Bormio: la Fis costretta a comunicare il rinvio alla giornata di domani della gara di SuperG di Coppa del Mondo

La fitta nevicata, peraltro ancora in corso, unitamente alla nebbia presente lungo il tracciato hanno costretto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca e a rinviare il SuperG di Coppa del Mondo a domani mattina. Malgrado il grande lavoro effettuato da spalatori e lisciatori coordinati dai direttori di pista Ormar Galli e Tino Pietrogiovanna, in pista dalle prima ore del mattino, non c’è stato nulla da fare e così alle 10.30 la FIS ha comunicato ufficialmente lo spostamento della gara. Il nuovo programma quindi prevede per domani la disputa del SuperG e per mercoledì 30 dicembre il via della Discesa. Per le ultime novità sulla situazione consultate Meteoweb.

Il programma 2020

Martedì 29.12

11:30 – Gara di SuperG maschile e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

Mercoledì 30.12