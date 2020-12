Ennesimo sbarco in Calabria: arrivati nella notte 60 migranti a Isola Capo Rizzuto

6 Dicembre 2020 12:06

Notte di sbarchi in Calabria: una sessantina di migranti di nazionalità iraniana, irachena e afgana sono approdati infatti diverse ore fa sulla costa di Capopiccolo, a Isola Capo Rizzuto. I migranti, tra cui anche donne e bambini, sono stati avvistati subito dopo lo sbarco da alcune persone del luogo, che hanno dato l’allarme facendo sopraggiungere poco dopo sul posto gli uomini delle forze dell’ordine e quelli della Croce Rossa. Questi ultimi, rintracciati i migranti per strada, li hanno fatti accompagnare in pullman al Cara di Isola Capo Rizzuto.