Sassuolo-Milan, Rafael Leao firma il gol più veloce della storia della Serie A: in rete dopo 6.80 secondi! [VIDEO]

20 Dicembre 2020 15:10

Rafael Leao segna il gol più veloce della storia della Serie A: il portoghese del Milan buca la difesa del Sassuolo in 6.80 secondi

Rafael Leao firma un record a dir poco clamoroso. L’attaccante portoghese del Milan sblocca la gara in casa del Sassuolo subito dopo il calcio d’inizio! Imbeccato da Calhanoglu dopo la battuta, Rafael Leao buca la difesa neroverde con una percussione e scarica in rete alle spalle di Consigli. Un vero e proprio colpo a freddo per gli emiliani, letteralmente sorpresi da quello che è diventato il gol più veloce della storia della Serie A siglato dopo appena 6.80 secondi dal fischio iniziale. L’ex Lille ha battuto il record che Paolo Poggi aveva firmato nel 2001 in un Fiorentina-Piacenza, segnando dopo 8 secondi.