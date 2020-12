Santa Barbara: oggi ricorre la festività della Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco

4 Dicembre 2020 15:36

Oggi, 4 dicembre, ricorre la Festività di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. Le forti limitazioni derivanti dal difficile momento che caratterizza a livello mondiale il corrente anno, non hanno consentito di svolgere, diversamente da quanto tradizionalmente avveniva, la consueta cerimonia religiosa che vedeva riunita Marina Militare e Vigili del Fuoco, difatti quest’anno è stata festeggiata in forma privata e aperta esclusivamente al personale di turno in servizio. Tuttavia, per sigillare il vincolo di vicinanza tra i due Corpi, i rispettivi Comandanti hanno fortemente voluto che una singola rappresentanza dei propri uomini partecipasse alle rispettive celebrazioni eucaristiche. Il momento di fede che ha visto gli uomini e le donne di entrambe i corpi virtualmente riuniti è stato caratterizzato dalle letture delle proprie preghiere e da un pensiero di speranza a tutta la collettività. Il Direttore Marittimo nel messaggio augurale rivolto a tutto il personale, ha ricordato l’impegno di tutto il Corpo che in questo periodo storico si è trovato a dover assicurare i vari compiti istituzionali in primis il soccorso in mare in un contesto emergenziale che richiede attenzione e responsabilità al fine di contenere la diffusione del virus.