Sanremo 2021, l’annuncio ufficiale di Amadeus: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso! Ecco cosa succederà con il Milan

29 Dicembre 2020 14:55

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso di tutte le serate del Festival di Sanremo 2021: l’annuncio ufficiale arriva direttamente da Amadeus

La notizia era nell’aria da qualche giorno e adesso è arrivata la conferma: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite speciale di Sanremo 2021! Ma non per una sola serata come avvenuto per Cristiano Ronaldo l’anno scorso, bensì per tutte! Il bomber del Milan sarà presente sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo, nelle 5 notti del Festival della Canzone italiana. Lo ha annunciato Amadeus, direttore artistico per il secondo anno consecutivo, nella conferenza stampa de ‘L’anno che verrà’. Il presentatore, di fede interista, ha spiegato che ‘purtroppo’ Ibra non salterà alcuna partita con il Milan, in quanto in quelle serate non è previsto alcun match.

“Con Zlatan abbiamo avuto vari pour parler, ma finalmente posso ufficializzarlo: sarà sul palcoscenico dell’Ariston per tutte le serate. – ha spiegato Amadeus – Da tifoso interista ci ho provato a fargli saltare qualche partita, ma i milanisti stiano tranquilli, non ne salterà nessuna, in quei giorni starà con noi e ci saranno molte sorprese. È un grande campione, sono felice di aver ricevuto il suo consenso. Naturalmente non scalfisce la mia fede interista: come per la realizzazione del Festival di Sanremo, per l’anno che verrà sono fiducioso anche per i risultati dell’Inter, credo in Antonio Conte e vedo il bicchiere mezzo pieno – sorride -anche se sono astemio”.