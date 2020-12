Sanremo 2021: per i bookie Zlatan sarà in blu col papillon

30 Dicembre 2020 12:06

Ieri Amadeus ha dato la conferma ufficiale: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al prossimo Festival di Sanremo per tutte le 5 serate della kermesse. Una decisione che ha naturalmente suscitato notevoli curiosità e che non ha lasciato indifferenti neppure i bookmaker. In particolare Stanleybet, che subito propone una Special Bet su quale sarà l’outfit del campione del Milan per la prima serata, prevista martedì 2 marzo 2021. Secondo i bookie di Liverpool Ibra si presenterà all’Ariston in blu, colore più gettonato a 1.70, seguito dal nero (1.85) e dal grigio/argento (2.10); uno spezzato è invece previsto a 6.00 (altro a 4.00). Entrando più nello specifico, quale sarà lo stilista che vestirà l’asso svedese? Gli allibratori d’Oltremanica vedono favorito il brand italiano Dsquared2 (1.80), seguito da Etro a 2.50, a 7.00 Dolce & Gabbana e Harmont & Blaine mentre Giorgio Armani è dato a 8.00; a seguire gli altri, con Valentino e Gucci a 10.00, Givenchy, Philipp Plein e Diesel a 12.00, Versace ed Hermes a 15.00, Hugo Boss e Chanel a 18.00, Prada e Balenciaga a 20.00 e altri ancora. Chiudiamo con l’accessorio, che per gli scommettitori sarà quasi sicuramente il papillon, bancato bassissimo a 1.25, mentre la cravatta è a 3.00. Zlatan però potrebbe anche stupirci: sul sito Stanleybet.it il look senza papillon e senza cravatta è offerto a 6.00.